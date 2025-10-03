Fotos | Así fue la tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ en la cárcel La Picota: ¿qué se acordó?

El pasado 2 de octubre, las dos organizaciones criminales más peligrosas de Barranquilla firmaron un acuerdo para el cese de acciones delictivas en la capital del Atlántico.

Desde la cárcel de La Picota, se realizó la firma de esta tregua de los grupos denominados ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, los cuales están al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y alias ‘Digno Palomino’, respectivamente.

¿Qué se acordó entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’?

La tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ tendrá vigencia hasta el 20 de enero de 2026.

Según el documento que firmaron ambas bandas criminales, ambas se comprometen a mantener una tregua temporal de homicidio y actividades extorsivas como “gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto”.

Además, el acuerdo también hizo referencia al compromiso de desvincular los tradicionales “picós” (sistemas de sonido o de amplificación) de Barranquilla del control territorial criminal y que legitima la criminalidad, así como a la necesidad de reunir a otras estructuras criminales que tengan incidencia en la inseguridad en la capital del Atlántico a sumarse a este proceso de paz urbana.

Así, los firmantes aseguraron que se acogieron a la invitación del presidente Gustavo Petro para comenzar un proceso de reparación a las víctimas y someterse a la ley con las estructuras delincuenciales responsables de las acciones criminales en esta región.

En fotos: Así fue la tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’

La W conoció las fotografías del encuentro en la cárcel La Picota, cuando se materializó el acuerdo:

Tregua entre 'Pepes' y 'Costeños' Ampliar

Tregua entre 'Pepes' y 'Costeños' Ampliar

