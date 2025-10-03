JAC en Antioquia era fachada de disidente para instrumentalizar a las comunidades: Fiscalía

Jainober Jiménez Restrepo fue nombrado presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento (Antioquia), un cargo que le habría servido de fachada para ocultar su posible vínculo con el autodenominado del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los elementos materiales probatorios indican que sería uno de los cabecillas de este grupo armado ilegal y el encargado de convocar a las comunidades a reuniones, en medio de intimidaciones y la imposición de multas.

Lo anterior tendría como propósito dar instrucciones a los pobladores e instrumentalizarlos para que obstruyeran a la fuerza pública e impidieran su ingreso a determinados sectores.

Uno de los eventos en los que estaría involucrado ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando Jiménez Restrepo agrupó a más de 200 personas con el fin de impedir el accionar de uniformados de la Policía Nacional en zona rural de Campamento.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

