Envían a prisión por tentativa de feminicidio a un joven capturado en Belalcázar (Caldas)

Manizales

Un hombre de 18 años fue detenido en zona rural de Belalcázar (Caldas) por ser el presunto responsable de una tentativa de feminicidio ocurrido en el departamento del Tolima. El alcalde Fabio Andrés Ramírez, entrega en el reporte que el señalado desempeñaba labores agrícolas.

“Se trata de Juan Esteban Ledesma, de 18 años. Según la información suministrada, este hombre es agricultor y a eso se dedicaba acá en el municipio y, justo cuando realizaba estas labores, fue capturado por el CTI”.

Según información oficial, el hecho se registró el pasado 17 de agosto en la vía que comunica del barrio San Martín a la vereda La Esperanza en Herveo (Tolima), donde una mujer de 39 años, con discapacidad cognitiva, fue encontrada malherida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para que le realizaran una reconstrucción craneal y otros procedimientos de alta complejidad.

“De acuerdo al material probatorio, se determina que el hombre compartió con la víctima en horas de la noche y la madrugada consumiendo bebidas alcohólicas, él la acompañó hasta su vivienda. Aprovechando la situación de indefensión, este al fin de concretar actividades sexuales y rehusadas por la víctima, la agrede con un arma cortocontundente, la abandona, luego sigue tomando bebidas alcohólicas y quizás tener una coartada frente a los hechos”, reveló el fiscal del caso.

La diligencia fue ejecutada por el grupo de capturas del CTI, un fiscal le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero el procesado no aceptó el cargo. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Ledesma.

Escuche W Radio en vivo aquí: