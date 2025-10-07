Corpocaldas inicia proceso de investigación por muerte de más de 4 mil peces en Samaná, Caldas

Manizales

La Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas informa que ya adelanta un proceso de investigación para determinar la causa de la muerte de más de 4 mil peces en la laguna de San Diego, Samaná.

Esta labor se desarrolla en articulación con la Alcaldía de Samaná, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Policía Nacional y la comunidad local, con el objetivo de identificar las posibles causas del fenómeno y mitigar sus impactos ambientales.

“Hace varias semanas se han venido presentando en el sector de la Laguna de San Diego, del municipio de Samaná, una serie de mortandad de peces de alta talla. Esta corporación ha participado de los recorridos interinstitucionales y tratando de encontrar las causas de esta mortandad. El pasado 20 de septiembre realizamos un muestreo de aguas en la Laguna de San Diego y sus alrededores.”, dijo Adriana Martínez Gómez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Corpocaldas.

En atención a las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y la administración del municipio de Samaná, Corpocaldas anunció una evaluación del comportamiento sobre la fauna silvestre y el ecosistema acuático que podrían resultar afectados por la muerte de los peces. El análisis preliminar determinó que las tilapias corresponden en su mayoría a individuos adultos, con longitudes entre 28 y 30 centímetros que presentaban afectaciones similares a las que produce un hongo en su piel o asociado a cambios de parámetros de agua.

Igualmente, se han adelantado conversaciones con el Servicio Geológico Colombiano en su sede del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, para revisar conjuntamente otras posibles fuentes naturales de afectación del ecosistema y programar recorridos en los próximos días, agregó la funcionaria.