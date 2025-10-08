Encapuchados vandalizaron fachada de la alcaldía de Bucaramanga tras marcha pro Palestina

Desde la Universidad Industrial de Santander salió la marcha a favor de Palestina en Bucaramanga. Al pasar por el parque de los niños se unió el Sindicato de Educadores del departamento y la Central Unitaria de Trabajadores, quienes se movilizaron hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de la capital santandereana.

Aunque la marcha había transcurrido con normalidad y algunos manifestantes aseguraron que participaron para rechazar los genocidios y las masacres que se están presentando allí, al momento de llegar a los alrededores de la alcaldía de Bucaramanga se presentaron algunos altercados.

Encapuchados que estaban participando en la movilización se tomaron la alcaldía de Bucaramanga y pintaron grafitis en la fachada, quemaron algunas banderas de Estados Unidos y pegaron carteles en rechazo al conflicto en el Medio Oriente.

Tras la intervención de las autoridades, los manifestantes se dispersaron y se logró controlar la situación en el centro de Bucaramanga.

