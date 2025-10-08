¿Es malo frotarse los ojos? Optómetra explicó

Según el optómetra Javier Celis, quién estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, esto si es algo negativo.

Según Celis, el frotarse los ojos puede cambiar la anatomía de la córnea, esto es peligroso sobre todo en pacientes pediátricos y adolescentes pues entre más se froten van puliéndola y haciéndola puntuda, lo que imposibilita cierto tratamientos y pueden llegar a a necesitar y trasplante de córnea.

Otra de las razones por las cuales no se deben frotar los ojos que explica el especialista es el llevarse las manos sucias a los ojos puede llevar a infecciones.

El especialista recomienda que al menos una vez al año se hagan chequeos para saber cómo está la salud visual así no haya síntomas, pues existen enfermedades silenciosas cómo el glaucoma.

Celis comentó que es muy importante tratar los defectos visuales y más a temprana edad pues esto ayuda a la comprensión de la información y recalcó que “todo entra por los ojos”.

Estos son los tres defectos visuales más comunes:

La presbicia que está presente en todos los humanos y se presenta después de los 40 a 45 años, donde se va perdiendo la capacidad de ver de cerca.

La miopía que actualmente presenta un auge en la infancia y adolescencia por lo que cada vez hay más pacientes, este defecto se basa en que no se logra focalizar en la retina resultando en visión borrosa.

El astigmatismo es un defecto de la córnea en donde ésta presenta una curvatura que resulta en visión borrosa.

