Hinchas de Boca, River y otros clubes se unen en la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Hinchas de Boca, River Plate y otros clubes se unen en la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo. Foto: AFP/ Suministrada.

Una marea de aficionados de distintos clubes de Argentina acudió este jueves (9 de octubre) al estadio de Boca Juniors para despedir a su fallecido entrenador, Miguel Ángel Russo, considerado un referente del fútbol local y que dirigió a casi una decena de equipos de su país.

En un hecho poco común dada la intensa rivalidad entre los simpatizantes de los clubes argentinos, aficionados con uniformes de Boca Juniors, Rosario Central, Estudiantes, San Lorenzo y hasta River Plate (histórico rival del Xeneize) se dieron cita en una ceremonia pública en ‘la Bombonera’ para asistir al velatorio a puertas abiertas organizado para despedir al entrenador, que murió este miércoles a los 69 años.

También lo hicieron jugadores de numerosos equipos locales -incluidos los planteles de San Lorenzo, Rosario Central, Barracas Central y Estudiantes-, varios entrenadores y hasta el presidente de River Plate.

La afición de Boca, mientras tanto, se concentró desde temprano en las inmediaciones del estadio y mezcló momentos de tristeza con canciones y mensajes de agradecimiento para el técnico.

“Trascendió las fronteras de los clubes”, dijo durante la ceremonia Adolfo Dudech, fanático de Rosario Central, club al que Russo dirigió en cinco ocasiones y con el que logró el ascenso a Primera División en 2013 y la Copa de la Liga en 2023.

El entrenador, que como futbolista jugó toda su carrera en Estudiantes, pasó también por el banquillo de Lanús, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Racing Club, Colón, San Lorenzo y Los Andes.

Rodeado de camisetas de Boca, agregó: “Fijate que hay gente de San Lorenzo, yo soy de Central y me reciben igual. Porque esto es como cuando muere tu papá, no te vas a pelear”.

Entre las camisetas identificadas en las inmediaciones del estadio hubo también de River Plate, incluyendo un hincha que, lejos de ser insultado o agredido, fue aplaudido y reconocido.

En opinión de Dudech, la multitud congregada para la ocasión es muestra de que “ser buen tipo (persona) sirve en la vida”.

Consultado sobre qué aspecto de la biografía del entrenador destacaría, resaltó su paso por Millonarios: “En Colombia, en el pico de su enfermedad, el tipo siguió siendo técnico y salió campeón. Eso le demuestra a la gente que, más allá de las adversidades, se puede y se tiene que intentar siempre”.

Sobre la calle Brandsen, frente al vestíbulo central del estadio donde se realizaba la capilla ardiente, Ernesto Figueroa, aficionado de Boca Juniors, reconoció que desde hacía tiempo venía sufriendo por el evidente deterioro de la salud del entrenador, acentuado partido a partido cuando se instalaba en el banquillo, lugar que quiso ocupar mientras su estado se lo permitió.

“Estoy orgulloso de haber podido tener un técnico como Miguel porque es enorme”, expresó.

El velatorio público fue habilitado por el ‘Xeneize’ hasta las 22.00 hora local, y continuará este viernes.

Antes de la apertura de las puertas de ‘La Bombonera’, en la mañana de este jueves, el presidente del club, Juan Román Riquelme, y el plantel completo de Primera División, con figuras como Edinson Cavani y Ander Herrera, se acercaron a despedir a su director técnico, que comandaba el equipo pero hacía algo menos de un mes debió pedir licencia por las complicaciones derivadas del cáncer de próstata, detectado en 2017 y que luego se extendió a la vejiga.

La despedida a ‘Miguelo’ incluyó desde este miércoles un sinfín de mensajes en redes sociales, entre los que resaltaron figuras e instituciones tanto locales como internacionales y decenas de clubes de distintas categorías del fútbol argentino.

Debido al fallecimiento del entrenador, la Liga Profesional del Fútbol de Argentina decidió postergar el encuentro que estaba previsto este sábado entre Boca Juniors y Barracas por la décimo segunda fecha del Torneo Clausura.

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que, en señal de duelo, todos los partidos que se disputen entre este jueves y el próximo domingo, tanto en Primera División como en el resto de categorías, comenzarán con un minuto de silencio en honor a Russo.

