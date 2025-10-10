Hospital Juan de Dios será piedra angular de la política de envejecimiento: Sec. de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont habló sobre el establecimiento de las líneas entre el Distrito y la Nación que marcarán el futuro funcionamiento del Hospital San Juan de Dios.

“El objetivo definido por el alcalde Carlos Fernando Galán y por el Distrito es que el Hospital San Juan de Dios será la piedra angular de la política de envejecimiento y vejez del Distrito y por supuesto para la Nación”, dijo Bermont.

Lea también: Petro y Galán se reunieron para hablar del San Juan de Dios y del pie de fuerza en Bogotá

En ese mismo sentido, el alto funcionario del Distrito explicó el futuro del Hospital.

“Todos estos edificios tendrán una visión, tendrán un enfoque de envejecimiento y vejez. Y para ello acordaremos con el Distrito y la Nación todos los elementos que se podrían instaurar en este complejo para que haya telemedicina, para que haya servicios ambulatorios, para que haya servicios hospitalarios enfocados en el envejecimiento y la vejez. No son hospitales geriátricos, es lo que es el curso de vida, que la sociedad, como sociedad, aprendamos efectivamente a envejecer”, agregó.

Le puede interesar: Así se puede acceder a la pensión anticipada en Colombia 2025: Requisitos clave y pasos del trámite

Así mismo, Bermont insistió en que en el Hospital “habrá educación, acá habrá atenciones en ese proceso que garantizará la política pública más importante de este país, que es la del envejecimiento y la vejez”.

Escuche W Radio en vivo aquí: