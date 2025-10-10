Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca murió en un atraco en Caldas

Manizales

En medio de un hurto a un restaurante sobre la carretera Manizales - Pereira, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, Álvaro Restrepo Vallejo, fue víctima de un intercambio de disparos. Lina María Salazar, secretaria (e) de Gobierno de Caldas, indica que uno de los presuntos delincuentes ha sido capturado por la Policía.

“El hecho ocurrió en un restaurante en jurisdicción de Chinchiná (Caldas), el magistrado estaba con su familia en ese sitio cuando ingresaron unos delincuentes a hurtar el establecimiento, en el sitio también estaba una persona con su esquema de seguridad de la UNP, quienes reaccionaron con sus armas de dotación, hubo un intercambio de disparos con los presuntos ladrones y uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien murió minutos después”.

Según información oficial, el magistrado estaba en esta región del país adelantando unas diligencias relacionadas con el funeral de su padre. La Secretaria (e) de Gobierno de Caldas, destaca el rápido actuar de la policía, quienes escucharon los disparos y llegaron pronto al lugar capturando a uno de los presuntos atracadores, quien tiene antecedentes por hurto.

El magistrado fue trasladado a un centro asistencial donde perdió la vida por la gravedad de las heridas y hasta el momento se desconoce el estado de salud de las demás personas que se encontraban en el restaurante.

Reacción del Consejo Superior de la Judicatura

A través de un comunicado, el órgano vigilante de la rama judicial se pronunció en su cuenta de X lamentando el fallecimiento del magistrado Restrepo Valencia, resaltando su dedicación al servicio público. Además, hacen un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos.