Hijo de Miguel Ángel Russo marcó gol y se lo dedicó a su padre tras su muerte
Ignacio Russo, hijo del técnico argentino Miguel Ángel Russo, rindió homenaje a su padre anotando un gol con Tigre.
Tras la muerte del estratega argentino Miguel Ángel Russo a los 69 años, quien luchó con un cáncer de próstata y vejiga, el mundo del fútbol le ha rendido homenaje tras sus más de 30 años dirigiendo equipos por el mundo.
Este viernes 10 de octubre se realizó el último día de velación de Russo en La Bombonera, mítico estadio de Boca Juniors en Argentina. Tras finalizar el protocolo, su hijo, Ignacio ‘Nacho’ Russo, se desplazó hacia Rosario, ya que debía disputar el juego entre Tigre y Newell’s Old Boys.
¿Por qué Ignacio Russo decidió jugar el partido?
Días previos al encuentro, Ignacio Russo dio unas declaraciones refiriéndose a su presencia en el juego: “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no, se levanta y me c*ga a put***”.
Así se vivió el juego
Minutos previos al inicio del juego, se rindió un homenaje a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio, en donde Ignacio ‘Nacho’ Russo se vio conmovido y respaldado por los asistentes al compromiso.
Sobre el minuto 21 del juego, llegó el homenaje más esperado: ‘Nacho,’ delantero de Tigre, logró anotar y celebrar con un llanto de desahogo tras la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo.
