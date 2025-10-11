Hijo de Miguel Ángel Russo marcó gol y se lo dedicó a su padre tras su muerte

Tras la muerte del estratega argentino Miguel Ángel Russo a los 69 años, quien luchó con un cáncer de próstata y vejiga, el mundo del fútbol le ha rendido homenaje tras sus más de 30 años dirigiendo equipos por el mundo.

EL ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL RUSSO, UN FUTBOLERO DE LEY



Luego de la ceremonia masiva en La Bombonera, el DT de Boca ya se encuentra en camino rumbo al cementerio, siendo acompañado por sus seres queridos. pic.twitter.com/nVEpsAcl3K — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2025

Este viernes 10 de octubre se realizó el último día de velación de Russo en La Bombonera, mítico estadio de Boca Juniors en Argentina. Tras finalizar el protocolo, su hijo, Ignacio ‘Nacho’ Russo, se desplazó hacia Rosario, ya que debía disputar el juego entre Tigre y Newell’s Old Boys.

¿Por qué Ignacio Russo decidió jugar el partido?

Días previos al encuentro, Ignacio Russo dio unas declaraciones refiriéndose a su presencia en el juego: “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no, se levanta y me c*ga a put***”.

Así se vivió el juego

Minutos previos al inicio del juego, se rindió un homenaje a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio, en donde Ignacio ‘Nacho’ Russo se vio conmovido y respaldado por los asistentes al compromiso.

EL ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL RUSSO, UN FUTBOLERO DE LEY



Luego de la ceremonia masiva en La Bombonera, el DT de Boca ya se encuentra en camino rumbo al cementerio, siendo acompañado por sus seres queridos. pic.twitter.com/nVEpsAcl3K — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2025

Sobre el minuto 21 del juego, llegó el homenaje más esperado: ‘Nacho,’ delantero de Tigre, logró anotar y celebrar con un llanto de desahogo tras la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo.

¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



📺 #ESPN pic.twitter.com/CDj9sNrDAN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

“Todo se cura con amor” ❤️🕊️⚽️ pic.twitter.com/I4kwAYeSal — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 10, 2025

Escuche W Radio en vivo: