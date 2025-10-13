Ataque a CAI en Bogotá: ofrecen recompensa de 20 millones de pesos por información

El general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que este domingo, 12 de octubre, el CAI Santo Domingo en la localidad de Ciudad Bolívar fue atacado con explosivos.

“Siendo las 19 horas, un sujeto lanza una granada a las instalaciones del CAI Santo Domingo de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, sin causar lesiones ni daños a ningún policía. El artefacto explosivo causa unas esquirlas a unos vidrios del CAI sin causar daños mayores”, confirmó el general Cristancho.

Ante la situación, el jefe de la Policía de Bogotá anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por las personas que den información que permita dar con el paradero de los responsables de estos hechos.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el atentado.

“El trabajo sostenido de la Policía de Bogotá en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas. Más allá de algunos daños a la infraestructura del CAI, no hay personas heridas”, dijo el alcalde.

En ese mismo sentido, el mandatario de la ciudad dio la orden a la fuerza pública de incrementar la ofensiva con los grupos criminales en Bogotá.

“Le he dado la orden a la Policía de Bogotá y le he pedido a la Brigada XIII del Ejército Nacional aumentar las acciones ofensivas contra estos criminales para la captura de sus integrantes y la destrucción de sus estructuras. Las acciones violentas contra la Fuerza Pública no nos amedrentan y, por el contrario, fortalecen nuestra decisión de reforzar las acciones operativas en su contra”, agregó.

Por ahora, se genera un proceso investigativo con la Inteligencia Policía Judicial para determinar los actores intelectuales y materiales de este hecho.

