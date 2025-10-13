“Presidente Trump, este es su logro”: primer ministro Starmer, tras cumbre de paz en Egipto

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseveró este lunes 13 de octubre, que la firma del acuerdo de alto el fuego sobre Gaza ratificado este lunes durante una cumbre de paz en Egipto es un “logro” del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Presidente Trump, este es su logro. Le agradezco su incansable esfuerzo para hacer realidad este momento”, escribió el jefe del Gobierno británico en la red social X tras finalizar el acto en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, al que acudió una veintena de mandatarios.

“El Reino Unido está dispuesto a apoyar la plena implementación del plan de paz”, agregó.

Starmer acompañó la publicación con una fotografía del encuentro en la que se le ve conversando con Trump frente a varios de los líderes asistentes, entre los que se encontraron, entre otros, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o el presidente francés, Emmanuel Macron.

Según declaraciones recogidas por medios británicos, Starmer calificó este 13 de octubre como un “día histórico” y reiteró que, tras el alto el fuego y el regreso de todos los rehenes israelíes, ahora lo importante es determinar qué papel jugará cada país en la próxima fase de las negociaciones de paz.

“El Reino Unido en particular creo que puede tener un papel a la hora de monitorizar el alto el fuego, pero también en desmantelar la capacidad de Hamás y su armamento, basándonos en nuestra experiencia en Irlanda del Norte”, señaló.

“Así que la pregunta hoy ha pasado a ser: ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo nos aseguramos de dar pasos adelante? Es importante que mantengamos el foco, no podemos permitirnos ningún tropiezo ahora”, añadió.

A nivel personal, Starmer admitió que no había pedido tener una silla en la llamada ‘Junta de paz’ transitoria para Gaza y comentó que “otros debían decidir” si el ex primer ministro británico Tony Blair debía involucrarse en este organismo.

En los márgenes de la cumbre de paz en Egipto, Starmer mantuvo sendos encuentros con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el rey de Jordania, Abdalá II, para “coordinar estrechamente” la implementación de la próxima fase del plan de paz para Gaza, según informó Downing Street.

