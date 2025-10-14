Cortes de agua y luz en Bogotá HOY, 14 de octubre: Lista de barrios en Chapinero, Bosa, Suba y más

Bogotá

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades del 14 de octubre, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

Este mismo día hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá y Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Conozca los barrios que tendrán cortes de agua y cortes de energía en Bogotá.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá?

Inicialmente, conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 14 de octubre.

Localidad de Chapinero

Quinta Camacho. De la calle 72 a la calle 67, entre la carrera 9 a la carrera 13. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la Transversal 53 a la Avenida carrera 68, entre la Avenida calle 26 Sur a la Avenida calle 8 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Bosa

Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa. De la calle 75 Sur a la calle 62 Sur, entre la carrera 74D a la carrera 86A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Laureles. De la carrera 80R a la carrera 81, entre la calle 75A a la calle 77. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

¿Qué barrios tendrán cortes de luz en Bogotá?

Asimismo, le contamosa continuación el listado de barrios en Bogotá y alrededores que se verán afectados por los cortes en el servicio de energía del 14 de octubre.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la carrera 44 a carrera 46 entre calle 93 a calle 95 – Barrio La Castellana.

Localidad de Bosa

Desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 68 a calle 70 – Barrio La Independencia.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 85 Sur a calle 87 Sur – Barrio San Bernardino XVIII.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 17 a carrera 20 – Barrio Las Acacias.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 117 Sur a calle 119 Sur – Barrio Mochuelo Alto Rural.

Localidad de Kennedy

Desde las 6:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72 – Barrio Cooperativa de Suboficiales.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 19 a calle 22 entre carrera 3 a carrera 6 – Barrio Las Nieves.

Localidad de Suba

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 34 a carrera 46 entre calle 195 a calle 198 – Barrio Casablanca Suba Urbano.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 77 a carrera 79 – Barrio Niza Suba.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 53 a calle 55 entre carrera 21 a carrera 23 – Barrio San Luis.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Acacias Usaquén.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 118 a calle 120 – Barrio Santa Bárbara Central.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 116 Sur a calle 118 Sur – Barrio La Requilina.

¿Cuáles son los municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz?

Municipio de Cajicá

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Sector Chuntame.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Chuntame.

Municipio de Chía