🔴EN VIVO Marchas HOY en Bogotá: minuto a minuto de las manifestaciones

Este martes, 14 de octubre, distintas agrupaciones sociales como Cumbre Nacional Popular, que se encuentra acampando en la Universidad Nacional, <b>salen a las calles de Bogotá</b>.Entre los manifestantes también hay encapuchados, y ya <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/14/integrantes-de-la-cumbre-nacional-popular-se-tomaron-instalaciones-de-varios-ministerios-en-bogota/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/14/integrantes-de-la-cumbre-nacional-popular-se-tomaron-instalaciones-de-varios-ministerios-en-bogota/"><b>bloquearon la entrada y salida del Centro Comercial San Martín </b></a>donde quedan oficinas del Ministerio de Agricultura y la SAE.Asimismo, se tomaron también<b> el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior.</b>También manifiestan el apoyo a las reformas sociales del Gobierno Petro.