Lecornu propuso al Parlamento francés suspender la reforma de las pensiones de Macron
La suspensión de esta reforma era una de las líneas rojas de la oposición socialista para no sumar sus votos a los del resto de la izquierda
El primer ministro, Sébastien Lecornu, propuso este martes 14 de octubre, al Parlamento suspender la impopular reforma de las pensiones de 2023 hasta la próxima elección presidencial, prevista en 2027, para superar la profunda crisis política que sacude Francia.
- Puede leer: La ultraderecha y la izquierda radical de Francia ya piensan en tumbar a Lecornu con una moción
La suspensión de esta reforma era una de las líneas rojas de la oposición socialista para no sumar sus votos a los del resto de la izquierda y a la extrema derecha para tumbar al tercer gobierno de Macron en menos de un año.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años a partir de 2027 de la cotización necesaria para una pensión completa cristalizan desde su adopción en 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles