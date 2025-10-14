Llegaron cinco buses con personas que querían invadir terrenos en Palmas de Socorro, Santander

Bucaramanga

En las últimas horas causó conmoción entre la comunidad en la provincia Comunera en Santander que llegaran por lo menos cinco vehículos con personas provenientes de diferentes lugares del país para asentarse en la vía entre Palmas del Socorro y Confines con intensiones de invadir algunos terrenos, según advirtió el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

A través de su cuenta de X, el gobernador Juvenal Díaz Mateus, escribió que “lo más preocupante, funcionarios de MinInterior llamando a decir que hay que respetar los derechos humanos, ministro Armando Benedetti si no ayudan con la seguridad no pretendan dañar la tranquilidad de Santander, los derechos humanos son para todos".

A su turno, Gabriel Rondón, viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, aseguró que el gobernador debe garantizar los derechos humanos de todas las personas y no generar confrontaciones entre los ciudadanos e instó al mandatario a que utilice un lenguaje en función pública.

“Si por algún motivo alguien está cometiendo acciones contrarias a la convivencia hay una normativa que dictan el que hacer y no es poniendo a la población a confrontarse entre ellos. Usted tiene una obligación constitucional de respetar protocolos y normas en todo momento”, agregó el viceministro Rondón.

En la mañana de este martes 14 de octubre ya se reporta normalidad en este corredor vial, los buses ya se fueron del lugar, sin embargo, aún hay presencia de algunas personas en este sector de Santander.