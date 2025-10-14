Santander: Accidente entre La Lizama y San Alberto dejó 3 personas muertas y por lo menos 9 heridas

Accidente entre La Lizama y San Alberto dejó tres personas fallecidas y por lo menos nueve heridas. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito se presentó en la vía La Lizama - San Alberto en donde un vehículo chocó contra un bus de servicio intermunicipal dejando como saldo la muerte de 3 personas, entre ellos un menor de edad y por lo menos nueve personas más heridas.

Las personas que resultaron heridas están siendo trasladadas hasta el hospital en San Alberto en donde se encuentran recibiendo atención médica, por ahora estas personas no han sido identificadas.

Los vehículos involucrados en el accidente fueron uno marca Chevrolet de placas KBN 544, y un bus de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI.

Según el reporte de las autoridades las personas fallecidas fueron identificadas como Jose Darisnel Hernandez, Saida Milena Castillo y un menor de 11 años quienes se movilizaban en el vehículo particular.

De acuerdo a la hipótesis preliminar que se maneja, el accidente se habría presentado por cuenta de un adelantamiento de carril en un sector en donde no estaba permitido, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las causas de este siniestro vial.