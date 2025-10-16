¿Dónde hay marchas HOY? Reporte de manifestaciones en Bogotá, movilidad y lo último

Bogotá

Según mencionó la Alcaldía de Bogotá, este jueves 16 de octubre se adelantaran jornadas de manifestaciones que se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

¿Cómo serán las marchas y manifestaciones esta semana en Bogotá?

Según información de la Alcaldía de Bogotá, las movilizaciones que se tienen programadas para este jueves, 19 de octubre, fueron:

2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38Plaza de BolívarConvoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.

Sin embargo, en Bogotá se activó una nueva movilización que no estaba en la programación de la Alcaldía, liderada por parte de la Cumbre Nacional Popular, quienes están asentados en la Universidad Nacional.

Por ahora, las autoridades tienen un estimado de más de 2.000 personas que han llegado a Bogotá en chivas desde diferentes partes del país para manifestarse.

Lo último que se sabe de esta movilización es que bloquearon la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos viales, generando los siguientes desvíos en el transporte público:

#TMAhora (11:43 a.m.)



📍Cl. 26 - Av. Cali



⛔️ Manifestación ajena a la operación persiste.



⚠️ Los siguientes servicios de TransMiZonal desvían por la avenida La Esperanza:



🚎 BK905

🚎 BK903

🚎 GK502

🚎 927

🚎 12

🚎 P500

🚎 577

🚎 KB309

🚎 KH317

🚎 CG147

🚎 KC323

🚎 KC321

🚎… pic.twitter.com/pUJDw9u9xW — TransMilenio (@TransMilenio) October 16, 2025

#NoticiaW | A esta hora integrantes de la Cumbre Nacional Popular bloquean la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos viales. pic.twitter.com/DMRpNOlevu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 16, 2025

Más temprano, este mismo día, en el marco del Congreso de los Pueblos en Bogotá, encapuchados se tomaron el costado sur del Portal 20 de Julio de TransMilenio.

En el lugar, varios hombres destruyeron las cámaras de vigilancia y entregaron material impreso que promovió la evasión del pago del sistema de transporte.

¿Cómo serán las afectaciones a la movilidad?

Aunque la Alcaldía no especificó los puntos en los que se pueda ver afectada la movilidad de la ciudad, sí mencionó que es probable que los servicios de transporte público, como Transmilenio o SITP, presenten demoras, desvíos o cierres temporales.

