¿Cuáles fueron los primeros premios Nobel? Uno de los descubrimientos se usa a diario

El legado de Alfred Nobel se hace presente cada año en la gala con los premios de su mismo nombre dirigidos a aquellos que hacen un enorme aporte a la humanidad desde ciertos ámbitos o disciplinas, y esto ha sido así desde 1901, años después de que Alfred dispusiera toda su fortuna y su legado a este tipo de reconocimientos.

Hace 124 años se dieron estos premios por primera vez, y se podría llegar a pensar que, dado el paso del tiempo, pueden ya no ser muy útiles y/o tener que ver con temas ya desfasados, sin embargo, algunos de ellos son usados por todo el mundo cada día de la semana.

¿Quién ganó el primer Nobel de cada categoría?

El primer Nobel de Medicina fue entregado al fisiólogo y microbiólogo Emil Adolf von Behring, quién, hizo una investigación acerca de las antitoxinas y su funcionalidad contra las toxinas bacterianas, trabajo que terminó derivando en el manejo de la sueroterapia y su uso contra la enfermedad de la difteria, que mataba a miles de personas cada año.

En cuanto al Nobel de Paz, le fue entregado por primera vez al suizo Jean Henry Durant también en 1901, esto gracias a la fundación de la que hoy es la Cruz Roja Internacional y el derecho internacional humanitario, todo esto inspirado en la batalla de Solferino, dónde, al ver la situación de los heridos, se motivó a crear organizaciones dedicadas a su asistencia.

En Química, el primer Nobel le fue entregado a Jacobus Henricus van’t Hoff en el año ya mencionado gracias al descubrimiento de las leyes de la cinética química y asentar la estereoquímica como una rama del rubro.

El primer Nobel de Literatura se le entregó a Sully Prodhome, un ensayista y poeta francés, su premiación reflejó la tendencia de la Academia hacia una escritura más formal y moral, más allá de la fama o la innovación narrativa.

Por último, pero con una gran importancia, está el Nobel de física, que le fue entregado a Wilhelm Röntgen, un físico alemán que hizo el descubrimiento de los rayos X, permitiendo, por primera vez, poder observar el interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugías.

