“El debate se reduce a polarizar”: Cristian Rojas sobre discusión entre Polo Polo y Mondragón
Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, estuvo en W sin Carreta y dio su opinión de los debates políticos.
Sesión de las Comisiones Económicas del Congreso que discutieron el presupuesto general de la nación para 2026(Colprensa-Senado).
Mientras se discutía el Presupuesto General de la Nación en la Cámara de Representantes, los congresistas Alfredo Mondragón y Miguel Polo Polo tuvieron un encontronazo.
En varios de los videos difundidos a través de las redes sociales se puede ver a Mondragón y a Polo Polo discutiendo con un tono y lenguaje elevado.
Es por eso por lo que este jueves, 16 de octubre, Cristian Rojas, quien es jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, pasó por los micrófonos de W sin Carreta y comentó lo sucedido.
De acuerdo con Rojas, el Congreso está diseñado para entablar diálogos con los que llegar a acuerdos y avanzar.
“Hoy en día esto no se ve, el debate político se reduce a la polarización”, dijo.
Asimismo, mencionó que las discusiones en el Congreso a lo largo de la historia del país se han caracterizado por la agresividad y tensión, incluso a niveles personales.
“La diferencia con la actualidad son las redes sociales y el consumo de información polarizadora”, concluyó.
Escuche la entrevista completa:
