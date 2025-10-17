Alejandro Portela nació en Bogotá, y creció rodeado de la música gracias a su padre que le enseñó a amar el vallenato. Desde hace unos años el vive en Nueva York, dónde para muchos él es ahora ese “puente” entre la alegría y la nostalgia para los latinos que lo escuchan tocar su acordeón tanto. en el Metro como en eventos. “El acordeón para mí, es mi alma, sin el no vivo”, aseguró.

Portela contó como su música hace sonreir o incluso, llorar a migrantes cuando interpreta canciones cómo ‘Los caminos de la vida’ o ‘La Tierra del Olvido’, para el músico, esa es una forma de representar a Colombia en cualquier parte del mundo.

Portela lleva 18 de sus 32 años dedicado a la música, pero también ha explorado el mundo de la fotografía con una de serie de nombre ‘The Last Gasp’, una colección que retrata a mujeres sumergidas en el agua, qué, según él, son símbolo de vida, fuerza y creación.

En el Metro de Nueva York ha encontrado historias que lo llegan a marcar, personas que le regalan de lo que venden, otras que lo acompañan a sus presentaciones o que solo lo abrazan al recordar su país de origen. Tras una ocasión dónde fue agredido, decidió convertir ese dolor en un impulso: “Hay momentos que te tiran al suelo, pero lo importante es levantarse y sentirnos orgullosos de lo que somos”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

"El vallenato es nuestra bandera": Alejandro Portela, acordeonista colombiano en EE.UU.

