Gobierno anunció sistema de cámaras inteligentes para el Guaviare tras escalada violenta

Las 14 cámaras de fotodetección están ubicados en 23 puntos estratégicos de la ciudad.

El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, adelantó una reunión con el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas y con los alcaldes de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para coordinar acciones frente a la situación de orden público que enfrenta el departamento.

Según el viceministro, como resultado de este encuentro, el próximo 17 de octubre se firmará en el Guaviare un convenio para una inversión superior a $37.000 millones, financiada a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).

Este acuerdo permitirá fortalecer el monitoreo, la atención de emergencias y la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

“Escuchamos el clamor del pueblo del Guaviare y, con acciones específicas como el fortalecimiento del sistema de cámaras en las zonas urbanas y del sistema antidrones a nivel nacional, que se aplicará especialmente en los municipios del departamento, entregaremos a la Fuerza Pública más herramientas para generar mejores condiciones de seguridad en el territorio”, afirmó el viceministro Jaime Berdugo.

El proyecto dotará al departamento de un moderno sistema de cámaras inteligentes distribuidas en puntos estratégicos de las zonas urbanas de los cuatro municipios, “consolidando una red tecnológica que apoyará a la fuerza pública en la prevención del delito y la protección de la ciudadanía”.

Asimismo, se avanza en la adición de un proyecto complementario que dotará al territorio de equipos antidrones, con el fin de contrarrestar amenazas y fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad de las comunidades.

El viceministro destacó que estas medidas se complementarán con las acciones operativas que el Ministerio de Defensa y la fuerza pública implementarán para garantizar la protección de los mandatarios locales y el fortalecimiento de la gobernabilidad en el territorio.

