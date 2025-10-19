MinJusticia tras acusación de Trump: “Colombia avanza con firmeza en lucha contra las drogas”

El Ministerio de Justicia se pronunció tras la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que acusó al presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico, anunció el recorte de cualquier ayuda y abrió la puerta a operaciones contra embarcaciones con narcóticos que salgan de Colombia.

La cartera defendió el enfoque del presidente Petro en la lucha contra las drogas y el comprimido del Gobierno en reducir los cultivos de coca, promoviendo una estrategia respetuosa de los derechos humanos y un enfoque “integral”.

“El presidente Gustavo Petro también ha subrayado la necesidad de una política antidrogas basada en el respeto a los derechos humanos, destacando la aprobación por iniciativa de Colombia de una resolución en Naciones Unidas que establece estos principios como base de acción en materia”, señaló la ministra encargada Olga Lucía Claros.

Además, desde el Ministerio de Justicia resaltaron los niveles de incautación y de interdicción de cargamentos de droga con destino a Estados Unidos y Europa “contribuyendo significativamente a mitigar el impacto de este fenómeno”.

El Ministerio de Justicia reafirmó que están convencidos en que enfrentar el narcotráfico “requiere un enfoque integral que combine acciones de control y seguridad con inclusión social, transparencia institucional y fortalecimiento judicial”.

