Air-e confirmó la adquisición de más del 81% de energía para el 2026

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó que, tras una convocatoria pública para la compra de energía, la intervenida empresa Air-e, logró adquirir el suministro para garantizar la continuidad del servicio de electricidad para los usuarios de la Costa Caribe.

En medio de la crítica situación financiera que atraviesa la compañía, se conoció que se recibieron más de 14 ofertas provenientes de 11 agentes del mercado, entre generadores térmicos, hídricos, renovables y comercializadores con energía disponible.

El proceso superó en un 20% la meta de compra de energía que se tenía proyectada, asegurando la estabilidad de las tarifas en la vigencia de 2026.

Una vez finalizada la convocatoria, se iniciará la fase de estructuración y análisis técnico de las ofertas recibidas.

Posteriormente, la SuperServicios indicó que se formalizará la compra de energía, con la adjudicación de más de 4.500 Gigavatios/hora (GWh) bajo condiciones de precios justos y competitivos.

Desde la entidad de vigilancia y control también indicaron que vienen haciendo un acompañamiento permanente al proceso, para brindar garantías y respaldo institucional a los agentes participantes.

En ese sentido, el Superintendente Felipe Durán, manifestó que buscan mantener reglas claras para el mercado y dar tranquilidad a los generadores y comercializadores.

La reciente medida, reduce la exposición a la bolsa, y tiene el objetivo de proteger a los usuarios de la volatilidad de precios, fortaleciendo la estabilidad tarifaria de la región.

Esto, después de un trabajo conjunto que permitió estructurar el proceso de contratación directa, eliminando intermediaciones y optimizando los costos de compra de energía.

