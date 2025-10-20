“Del dolor también nace la belleza”: modelo e historiadora Anamaría Galán tras muerte de su madre
Anamaría Galán habló en Mujeres W acerca de su camino, cómo modelo, historiadora, su relación con la muerte, su lucha por la salud mental y el derecho de morir dignamente.
“Lo más bonito es hacernos preguntas”: Anamaría Galan, modelo e historiadora del arte colombiana
Eutanasia. Foto de stock: Getty Images.
Anamaría Galán es una voz muy influyente en la moda colombiana de esta época, está formada en historia del arte y convirtió su trabajo en una forma de reflexionar sobre el cuerpo y la vulnerabilidad.
Galán enfrentó desde su infancia los trastornos alimenticios, pero cambió esa lucha por una narrativa que gira alrededor de la aceptación, ella mencionó sus zapatos como una manera de refugiarse: “Cuando la ropa dejaba de quedarme, los zapatos permanecían, eran mi lugar seguro”, relató.
Al hablar de su madre, Ana María de Brigard, es como hablar del epicentro de su historia. Ella fue una abogada, defensora inagotable del derecho a morir dignamente a pesar de “estar rodeada de conservadores”, también le enseño a Galán el valor de decidir sobre ella misma y su propio cuerpo.
Cuando un agresivo cáncer sorprendió a la abogada, Galán estuvo con ella hasta el final, con amor y con coherencia, dada su relación. “Mi mamá dedicó su vida a defender la autonomía del cuerpo y al final usó el mismo recurso por el que había luchado”, concluyó. A día de hoy la diseñadora se encuentra escribiendo un libro que relata ese legado con su propia forma de sentirse y llevar la vulnerabilidad.
Escuche la entrevista aquí:
