Liberal, Conservador y Centro Democrático: los partidos más votados en los Consejos de Juventud

Un total de 1.500.444 jóvenes entre los 14 y 28 años acudieron a las urnas este domingo, 19 de octubre, para elegir a los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Según el preconteo de la Registraduría, el Partido Liberal fue el más votado, con 148.422 votos. El segundo más votado fue el Partido Conservador, que obtuvo 98.984 votos, y el Centro Democrático, con 85.015 votos.

Al respecto, el Partido Liberal celebró: “Ganamos las elecciones de consejeros de juventudes en toda Colombia (…) el Partido Liberal ganó las elecciones”.

En cuarto lugar, estuvo Cambio Radical con 79.104 votos, seguido por la Alianza Verde con 65.544. También aparecen el Partido de la U, con 60.346 votos, el Partido MIRA con 49.643, y el Nuevo Liberalismo con 46.795.

Entre los partidos de izquierda, la Colombia Humana tuvo 23.801 votos y el Polo Democrático solo 9.904 votos.

De hecho, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, cuestionó la baja participación de ese sector: “Me llama la atención que los partidos de izquierda no hayan apoyado a los jóvenes; muy baja la participación en esos partidos. ¿Será acaso que no creen en la democracia y los utilizan como carne de cañón para instrumentalizarlos como actores violentos en las calles? Ese es mi llamado a que Colombia reflexione”.