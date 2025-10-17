Petro reiteró que en Colombia hubo un genocidio y responsabilizó al Partido Conservador

El presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en que en Colombia también se ha registrado un genocidio, esto en comparación a lo que ocurre en Palestina y a los miles de víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia.

“Ahora podemos medir en Gazas los genocidios, porque lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables: Partido Conservador y sus presidentes (…) podría decir Partido Liberal, y no, porque los liberales lo único que hicieron fue denfener sus vidas, de manera tan ignorante que unos terminaron pareciendo a sus homicidas”.

“Aquí hubo un genocidio entonces y eso es lo pertinente (…) y allá el 9 de abril en Jerusalén también empezó otro genocidio que no termina hasta el momento”. Por eso, en medio de la comparación en Gaza, el presidente Petro dijo: “no solo muertes de mujeres y ancianos, hasta completar 70 mil, debajo de los edificios quedaron rehenes y sus captores, entonces ahora usan eso de excusa para romper la tregua que Trump ayudó a firmar”.

Esto fue lo que dijo el presidente Petro: