“TLC se debió negociar con campesinos para ayudar a acabar al narcotráfico, no estimularlo”: Petro
El presidente Petro, mencionó que “el TLC arruinó miles de hectáreas que se usaban para cultivar”.
“El TLC estimuló el narcotráfico”: presidente Petro sobre el conflicto contra las drogas
05:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Gustavo Petro. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)
Este lunes, 20 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, hablo en exclusiva con Daniel Coronell para El Reporte Coronell sobre la escalada en la tensión diplomático entre Estados Unidos y Colombia.
De acuerdo con el presidente Petro, el TLC se debió negociar con campesinos colombianos y con él, ayudar a acabar al narcotráfico y “no estimularlo”.“Se firmó el TLC y se arruinaron miles de hectáreas que se usaban para sembrar y aumentó la producción de cocaína”, afirmó.
- Lea también: Presidente Petro asegura que TLC con EE.UU. está suspendido: “responderé de manera inteligente”
“Personas campesinas hubieran sido mejores negociando el TLC qué terratenientes colombianos que tienen muchísima ignorancia. Mejor un productor de café que los señoritos de Bogotá que llevaron a robarse los productores del café”, dijo el presidente Petro.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Por otra parte, el presidente Petro aseguró que: “estos señores (refiriéndose a Estados Unidos) no creen que haya consumo, sino que los pueblos latinoamericanos los envenenamos”.
Esto dijo el presidente Petro:
“El TLC estimuló el narcotráfico”: presidente Petro sobre el conflicto contra las drogas
05:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles