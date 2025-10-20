“TLC se debió negociar con campesinos para ayudar a acabar al narcotráfico, no estimularlo”: Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El TLC estimuló el narcotráfico”: presidente Petro sobre el conflicto contra las drogas

Este lunes, 20 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, hablo en exclusiva con Daniel Coronell para El Reporte Coronell sobre la escalada en la tensión diplomático entre Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con el presidente Petro, el TLC se debió negociar con campesinos colombianos y con él, ayudar a acabar al narcotráfico y “no estimularlo”.“Se firmó el TLC y se arruinaron miles de hectáreas que se usaban para sembrar y aumentó la producción de cocaína”, afirmó.

“Personas campesinas hubieran sido mejores negociando el TLC qué terratenientes colombianos que tienen muchísima ignorancia. Mejor un productor de café que los señoritos de Bogotá que llevaron a robarse los productores del café”, dijo el presidente Petro.

Por otra parte, el presidente Petro aseguró que: “estos señores (refiriéndose a Estados Unidos) no creen que haya consumo, sino que los pueblos latinoamericanos los envenenamos”.

Esto dijo el presidente Petro:

