Alrededor de 400 soldados harán parte del Simulacro Nacional

Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Foto: Comando de Ingenieros

El Comando de Ingenieros, a través de su Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, anunció que se suma al Simulacro Nacional del próximo 22 de octubre.

Esta actividad de reacción y coordinación es organizada entre las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) frente a eventuales situaciones de emergencia.

Con despliegues simultáneos en 11 puntos del país, entre los que se destacan Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Riohacha, Valledupar, entre otros, 400 soldados rescatistas pondrán a prueba sus capacidades mostrando su alto nivel de entrenamiento y compromiso con la protección de la vida.

En los puntos dispuestos, de la mano de las alcaldías, gobernaciones y demás entidades del SNGRD, se realizarán ejercicios de rescate en estructuras colapsadas, evacuación de edificaciones, rescates verticales, atención a emergencias por inundación y fallas estructurales.

El propósito es evaluar la efectividad de los planes de emergencia, fortalecer la comunicación entre instituciones, fomentar la preparación ciudadana e identificar oportunidades de mejora en los procedimientos de respuesta.

