Hora exacta del simulacro en Medellín, Cali, Cundinamarca y más regiones: Así debe actuar

El próximo miércoles 22 de octubre de 2025, la ciudadanía colombiana está convocada a participar activamente en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. La hora establecida para el inicio del ejercicio a nivel nacional es a las 9:00 de la mañana.

Esta jornada, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es una estrategia fundamental que se realiza anualmente con el propósito de fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante desastres en todo el país.

Se trata de un ejercicio diseñado para involucrar a todos los actores, desde las administraciones departamentales y municipales hasta las entidades públicas, privadas y las organizaciones comunitarias. Es una herramienta clave para elevar la conciencia y preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias.

Si bien existe una hora oficial de inicio, cada municipio o distrito tiene la potestad de ajustar la fecha, hora, o duración del ejercicio según sus escenarios de riesgo específicos y sus necesidades de evaluación. En Bogotá, el ejercicio se realizará a las 10:30 de la mañana.

El objetivo principal de este simulacro es poner a prueba la efectividad de planes, estrategias, protocolos y procedimientos, además de fortalecer los sistemas de comunicación y la articulación entre las autoridades y las comunidades.

Se busca elevar el nivel de conciencia en todas las personas sobre la importancia de las medidas de protección y la toma de decisiones informada ante la materialización de fenómenos amenazantes.

Históricamente, regiones como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, donde se ubican Cali y Medellín, están expuestas a amenazas significativas como sismos, inundaciones súbitas, movimientos en masa e incendios forestales. Por ello, este ejercicio es vital para mejorar la capacidad de reacción ante situaciones reales.

Como novedad en la edición de 2025, la UNGRD ha impulsado un enfoque especial centrado en la protección financiera. Esto implica que las entidades, y también los ciudadanos, deben evaluar sus instrumentos de financiación y aseguramiento de bienes.

¿Cómo debe actuar en el simulacro?

Para que el simulacro sea efectivo, los expertos recomiendan seguir pasos claros:

Preparación de su plan de respuesta

Conozca los riesgos: identifique cuáles son los fenómenos amenazantes más probables en su entorno.

identifique cuáles son los fenómenos amenazantes más probables en su entorno. Active su plan: familias y comunidades deben probar sus Planes Familiares y Comunales/Comunitarios de Emergencia.

familias y comunidades deben probar sus Planes Familiares y Comunales/Comunitarios de Emergencia. Identifique rutas y puntos de encuentro: si el ejercicio incluye una evacuación masiva, asegúrese de conocer y practicar las rutas de escape y los puntos de reunión seguros.

Rol de las entidades y empresas

Las entidades públicas y privadas deben poner a prueba sus Planes de Emergencias y Contingencia (PEC) , evaluando la continuidad de su negocio y sus servicios.

, evaluando la continuidad de su negocio y sus servicios. Deben simular la activación de pólizas de seguros y mecanismos de protección financiera para garantizar una respuesta rápida en caso de siniestro.

para garantizar una respuesta rápida en caso de siniestro. Este simulacro es una oportunidad compartida para garantizar la seguridad y el bienestar, promoviendo una Colombia más resiliente.

