¿A qué hora inicia y cuándo es el Simulacro Distrital 2025? Todo lo que debe saber

En el mes de la reducción de riesgos y desastres, Bogotá se prepara para el Simulacro Distrital 2025, un evento que busca evaluar la capacidad de reacción de los ciudadanos ante emergencias naturales.

Durante esta jornada de simulacro, liderada por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgos y Cambio Climático (Idiger), se implementarán instrumentos de planificación con los que se puedan prevenir y brindar estrategias de autoprotección.

Con el fin de que toda la ciudad se prepare para planes de emergencia, la Secretaría de Integración Social de Bogotá brindó toda la información necesaria para llevar a cabo la jornada de simulacro, en la que podrán participar desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

La página web de Indiger indicó que el líder del equipo de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Integración Social, Juan Carlos Díaz Sáenz, anunció los tres pilares en los que se enfoca el simulacro: autoprotección, evacuación segura y activación de protocolos internos.

“El objetivo es que cada persona sepa cómo actuar en caso de sismo, incendio, inundación u otra situación de riesgo. Este ejercicio es una herramienta pedagógica que puede salvar vidas o minimizar riesgos ante una emergencia. La gestión del riesgo no es solo tarea de las instituciones, es una cultura que se construye día a día en cada hogar, barrio y empresa”, indicó el funcionario", señaló el funcionario.

Más información: Próximo 22 de octubre se hará el Simulacro Bogotá 2025

Cabe aclarar que a pesar de analizar la reacción de los bogotanos ante cualquier situación de riesgo de desastre natural, esto no significa que sea un ejercicio tedioso, pue se implementaran actividades pedagógicas, “charlas sobre primeros auxilios, simulaciones de incendios controlados y talleres sobre gestión del riesgo”, señaló el portal web de Idiger.

¿Cuándo será?

El simulacro Distrital se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:30 de la mañana (en toda la ciudad al mismo tiempo).

👉Nos estamos preparando para cuidar la vida🫂 gracias al Simulacro Distrital 2025 🤗 en el que podremos a prueba nuestra capacidad de respuesta ante las emergencias.🤝



📎Inscríbete en https://t.co/Zb2AJ9ZPf8



📎Entérate de todos los detalles aquí: https://t.co/o3DpbJOGqc… pic.twitter.com/54z9QZk2ew — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) October 15, 2025

¿Quiénes participan?

En esta jornada puede participar toda la ciudadanía:

Familias

Colegios

Universidades

Jardines

Empresas privadas

Entidades públicas

Propiedad horizontal

Comunidades.

¿Cómo puede participar?

Todos los y las ciudadanas pueden participar en el simulacro inscribiéndose a través del siguiente enlace: https://www.simulacro.idiger.gov.co/ .

. Además, organice el ejercicio en su hogar, colegio, empresa o comunidad.

Finalmente, reporte su participación para adquirir su constancia.

¿Tiene algún costo?

No, realizar el simulacro no tiene no tiene ningún costo, tanto la participación como la constancia son gratuitas.

¿Qué capacitaciones hay?

Idiger ofrece los siguientes cursos gratuitos:

Primer respondiente

Voluntarios por Bogotá

Escuche W Radio en vivo aquí: