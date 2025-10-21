¿Cuándo es sano poner límites? Psicoterapeuta respondió
La psicoterapeuta Rocío Barrios pasó por los micrófonos de Salud y Algo más y entregó detalles de los límites
12:42
Imagen de referencia. Getty Images.
Este lunes, 20 de octubre, la doctora Rocío Barrios pasó por los micrófonos de Salud y Algo más y habló sobre como funcionan los límites en las relaciones y como estos se ha tergiversado.
¿Qué son los límites?
De acuerdo con la también psiquiatra, cuando no se comprende en profundidad la definición de algo, luego puede volverse una cárcel, esto es algo que sucede con los límites en las relaciones humanas.
“Ahora le ponemos límites a todo y terminamos aislándonos. Perdemos el poder de saber interactuar con los demás”, dijo.
Para la especialista es muy común que se huya ante la primera dificultad, puesto que, no hay espacio para una comunicación con los otros.
“Hoy en día hay más separaciones de parejas, no se llegan a acuerdos, la salida fácil es poner límites a todo”, afirmó.
Finalmente, mencionó que hay muy pocos límites que son no negociables, es por eso por lo que se debe saber con exactitud cuáles son.
