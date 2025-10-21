Embajador de Colombia, Daniel García Peña, volverá a EE.UU. tras ser llamado a consultas

AME1614. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 08/07/2025.- El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, habla durante una rueda de prensa este martes, en Washington (Estados Unidos). García-Peña regresó a Washington con el objetivo de enviar una señal de disposición por parte del Gobierno de Gustavo Petro para superar la crisis diplomática con la administración de Donald Trump. EFE/ Eduard Ribas Admetlla / Eduard Ribas Admetlla ( EFE )

Tras el llamado a consultas del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de los señalamientos que hizo el presidente Donald Trump contra el mandatario, Gustavo Petro, calificándolo del líder del narcotráfico, la Cancillería confirmó que el funcionario volverá al territorio norteamericano.

La decisión se tomó luego de la reunión entre el presidente, Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en pro de subsanar el actual impasse en las relaciones bilaterales.

Según la Cancillería se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución.

“En la reunión, que fue larga, franca y constructiva, el Presidente Gustavo Petro Urrego ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país”, aseguró la Cancillería.

Asimismo, reiteró la importancia de que Estados Unidos se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia, “teniendo en cuenta que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia, para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca en el país, tuvo errores que no fueron corregidos, lo cual ha sido reconocido por Naciones Unidas”.