Cancillería reveló que Petro y McNamara sostendrán más reuniones “para solucionar” crisis con EE.UU.

El presidente Petro y encargado en negocios de EE.UU, Jhon McNamara, se reunieron en Casa de Nariño para tratar la crisis diplomática entre las dos naciones.

Tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña ,y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, la Cancillería dio a conocer que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución.

“En la reunión, que fue larga, franca y constructiva, el presidente Gustavo Petro ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país”, aseguró la Cancillería.

Asimismo, reiteró la importancia de que Estados Unidos se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia.

“Teniendo en cuenta que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia, para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca en el país, tuvo errores que no fueron corregidos, lo cual ha sido reconocido por Naciones Unidas”, agregan.