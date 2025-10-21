Millonarios se juega su última oportunidad en liga: convocados para enfrentar a Bucaramanga. Foto: tomada del perfil de X @MillosFCoficial

Este martes 21 de octubre se da continuidad a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-ll con un juego en la ciudad de Bogotá. Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentarán en el estadio El Campín, en el partido que será el encargado de poner fin a la jornada.

El conjunto embajador viene de ceder puntos, luego de perder 3-2 ante Deportivo Pereira, en un partido en el que empezó ganando. Tras esta derrota, Millonarios no tiene margen y deberá ganar los cinco partidos que le restan o, al menos, salir victorioso en cuatro y empatar el otro.

Ante esta situación, el conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres tiene la obligación de sumar tres puntos ante Bucaramanga, uno de los equipos más regulares del torneo y que solo tiene tres derrotas.

Para este compromiso, el elenco bogotano decidió ir con lo mejor de su nómina disponible para conseguir una victoria frente al conjunto ‘leopardo’. El cuadro embajador tiene la novedad del regreso de un futbolista, que llegó como refuerzo para esta temporada y que estaba ausente por lesión.

La principal novedad es el regreso del arquero uruguayo Guillermo De Amores, quien se recuperó de una importante lesión en el bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda.

La otra cara nueva es el canterano Santiago Castrillón, quien recibió su primera convocatoria como profesional. Asimismo, salieron de convocatoria Sergio Mosquera y Danovis Banguero, el primero por una roja pendiente y el otro por acumulación de tarjetas de amarilla.

El grupo de jugadores convocados de Millonarios está conformado por Diego Novoa, Guillermo De Amores, Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Alex Moreno Paz, Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, David Mackalister Silva, Santiago Castrillón, Stiven Vega, Alex Castro, Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Luis Marimón, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales y Jorge Hurtado.

¡Mañana vamos todos unidos a El Campín! 🔥⚽️Ⓜ️



▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Atlético Bucaramanga en casa.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/d4CSNkpxXq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 20, 2025

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Fecha: 21 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

