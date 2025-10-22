Envían a la cárcel al hijo de ‘Papá Pitufo’ por tentativa de feminicidio

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a la cárcel a Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, porque habría intentado asesinar a su excompañera sentimental con un arma cortopunzante, en hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena (Bolívar).

¿Cuáles son los detalles de la investigación de la Fiscalía?

La Fiscalía logró recopilar elementos materiales probatorios que señalan que el procesado habría llegado a la residencia y, luego de sostener una acalorada discusión con la víctima, la habría atacado con un arma cortopunzante causándole graves lesiones en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con los informes de los médicos que atendieron a la mujer, las heridas que recibieron fueron graves y estuvo en peligro de morir.

“La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde el personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente. Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente”, detalló la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado.

El juez acogió la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía General de la Nación y lo envió a prisión como medida preventiva, teniendo en cuenta que existe riesgo de fuga y que representa un peligro tanto para la víctima como para la comunidad.

¿Qué ha pasado con ‘Papá Pitufo’?

Desde finales del pasado mes de septiembre, la Fiscalía General de la Nación le pidió a la Interpol Colombia que informe sobre la vigencia de la circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, quien permanece en Portugal desde hace más de un año.

Mediante un oficio, la fiscal quinta delegada ante los Jueces Penal del Circuito Especializados, Nancy Carolina Aponte Blanco, le solicitó al teniente coronel Gonzalo Andrés Córdoba Camacho, jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en calidad de encargo, que se verifiquen las condiciones de la circular roja en contra de Marín Buitrago.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor DIEGO MARIN BUITRAGO”, se lee en el documento.

También se explica en el documento que se busca verificar y corroborar la actualización de la circular que fue comunicada el pasado 4 de febrero de 2025 a través del oficio GS-2025-015906 – DIJIN.

Igualmente, se busca establecer si la notificación contra ‘Papá Pitufo’ está visible en el sistema de la Interpol.

Según la investigación de la Fiscalía, “la organización criminal que lideraba alias ‘Papá Pitufo’ sobornaba a funcionarios y miembros de la policía para facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia desde los principales puertos de Cartagena y Buenaventura, especialmente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos, para distribuirlos a nivel nacional”.

‘Papá Pitufo’ es requerido en Colombia por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.