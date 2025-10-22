La doctrina de secta que descubrió la Fiscalía en Pacho, Cundinamarca; explotaban seguidores

La Fiscalía 10 Especializada de Bogotá destapó los secretos de una organización que se presentaba como comunidad espiritual, pero que en realidad habría funcionado como una secta coercitiva y explotadora en Pacho, Cundinamarca.

Su líder, Óscar Darío Forero Usma, fue imputado por el delito de trata de personas agravada. Según el ente investigador, reclutaba a jóvenes universitarios a través de discursos de sanación ancestral, ceremonias con yagé y promesas de transformación personal.

“Según las denuncias instauradas por las víctimas y los elementos materiales probatorios recaudados, se obtiene que el implicado estableció presuntamente un vínculo con el pueblo indígena Siona para presentarse como aprendiz de sus tradiciones y saberes en medicina ancestral”, explicó el fiscal del caso.

Los orígenes del grupo

En 2015, Forero Usma fundó una organización llamada ‘Pacto’, en la que se autoproclamó guía espiritual y médico de la Universidad Nacional. Su carisma y discurso le permitieron ganarse la confianza de varios jóvenes que lo veían como una figura de autoridad.

“Fue así como esta persona creó una organización denominada Pacto, fungiendo como su líder y publicitándose como médico, con una elevada capacidad oratoria y un alto grado de carisma”, señaló el fiscal.

El grupo se presentaba como una comunidad autosostenible dedicada a la producción agroecológica y la elaboración de medicamentos naturales, con un aparente enfoque en la fraternidad y el servicio.

“Mostrándose como una comunidad autosostenible, buscaba un ejercicio centrado en el servicio con prácticas de fraternidad e igualitarismo.”

Primero se asentaron en Tenjo, luego en Cogua, y finalmente en una finca alejada del casco urbano de Pacho, Cundinamarca, donde, según la investigación, comenzó la fase más intensa de control y sometimiento.

De comunidad espiritual a secta coercitiva

“Con el tiempo, este grupo comenzó a adquirir una connotación de organización coercitiva destructiva denominada secta, dado que su fin real era el logro de poder y dominio del señor Forero sobre sus adeptos”, aseguró el fiscal.

La Fiscalía documentó cómo el líder impuso una estructura patriarcal, jerárquica y misógina, que le otorgaba un poder absoluto sobre los miembros, especialmente las mujeres, relegadas a labores domésticas y de servicio.

“Las mujeres eran consideradas para servir, reproducir y cuidar a la comunidad. Sus roles estaban centrados en cocinar, lavar, asear y trabajar gratis para el líder.”

Durante los rituales con yagé, Forero Usma afirmaba canalizar energías para “purificar” a sus seguidores, pero en realidad los utilizaba para doblegar su voluntad y generar dependencia emocional y espiritual.

El lema: ‘sufrir y servir’

Bajo el nombre Corporación PACTO —acrónimo de Pervivencia Ancestral, Comunidad, Territorio y Organización—, el grupo promovía la idea de servicio, pero su verdadera práctica era el trabajo forzoso.

“El grupo comenzó a funcionar en torno a la obediencia y, con el tiempo, derivó en una explotación laboral de sus integrantes bajo la normalización de condiciones de precariedad”, indicó el fiscal.

Las víctimas laboraban más de 12 horas diarias sin pago, en un régimen de control psicológico y amenazas.

“Si deseaban desistir del grupo o la secta, se les advertía que podían sufrir daños.”

Las primeras denuncias surgieron en Ecuador, donde Forero Usma habría iniciado su actividad antes de establecerse en Colombia. Finalmente, el hombre fue dejado en libertad por el juez que se encargó de las audiencias concentradas. Sin embargo, seguirá vinculado a la investigación.

La Fiscalía solicitaba una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y no se descarta un posible preacuerdo entre el ente investigador y el imputado.

