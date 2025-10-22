“Petro puso en alto riesgo a los magistrados que absolvieron a Uribe”: Corjusticia

El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Hermes Lara, aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, con sus declaraciones, puso en alto riesgo a los magistrados que absolvieron al exsenador Álvaro Uribe Vélez.

“Sí ponen en alto riesgo, no solamente a la democracia, por la incidencia que tiene que el presidente de la República haga esa clase de manifestaciones, sino que igualmente a las personas en sí, a los magistrados, cuyos rostros, cuyas familias, cuya función es pública. Veremos que ojalá se les preste la seguridad preventiva y no tengamos que sufrir después situaciones como lamentablemente se han presentado, inclusive en otros países, frente a administradores de la justicia que han sido inmolados precisamente por la irresponsabilidad de los gobiernos”, afirmó el magistrado adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Igualmente, consideró que es grave que un presidente haga ese tipo de pronunciamientos.

“Es inadmisible que, en un Estado social y democrático de derecho, el jefe de Estado, obligado a respetar y a fomentar la observancia del principio de división de los poderes públicos, así como de la autonomía e independencia judicial, durante un acto oficial, critique públicamente las decisiones judiciales”, dijo el magistrado Hermes Lara.

Esto, por el Consejo de Ministros realizado el 21 de octubre.

“Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”.

Según el magistrado Lara, estos cuestionamientos pueden “afectar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del poder judicial e, inclusive, concitar riesgos para la estabilidad de la democracia colombiana”.

Además, le hizo un llamado al “presidente de la República, a las autoridades públicas, a los medios de comunicación, a las partes e intervinientes del proceso mencionado y, en general, a toda la comunidad, a respetar y acatar las decisiones judiciales”.

Esto fue lo que dijo el presidente de Corjusticia: