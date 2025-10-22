Protestas en Bogotá del 22 al 26 de octubre 2025: Bloqueos, rutas y lugares de las manifestaciones

Bogotá

Según mencionó la Alcaldía de Bogotá, desde el miércoles 26 al domingo 26 se adelantaran jornadas de manifestaciones que se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

¿Cómo serán las marchas y manifestaciones en Bogotá?

Las marchas y manifestaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Miércoles 22 de octubre 2025

9:00 a. m. - Plantón: Sintrauniseguridad convoca a Mitin en contra del Min Trabajo Torre Worktech Center Convoca: Sintrauniseguridad

9:00 a. m. - Plantón: Sintrauniseguridad convoca a Mitin en contra del Min Trabajo Torre Worktech Center Convoca: Sintrauniseguridad

Por confirmar - Plantón: Asamblea informativa permanente simultanea UNITRASEG Carrera 47 # 95 - 39 Convoca: Unión Nacional Sindical de Trabajadores de la Seguridad – UNITRASEG

Por confirmar - Plantón: Asamblea informativa permanente simultanea UNITRASEG Carrera 44 # 20-21 Convoca: Unión Nacional Sindical de Trabajadores de la Seguridad – UNITRASEG

Viernes 24 de octubre 2025

1:00 p. m. – Plantón: Por el agua, la justicia ambiental, y la unidad de los pueblos en resistencia Ministerio de Ambiente Convoca: Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global.

1:00 p. m. – Plantón: Por el agua, la justicia ambiental, y la unidad de los pueblos en resistencia Ministerio de Ambiente Convoca: Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global.

El presidente Gustavo Petro convocó a una movilización masiva para este viernes, 24 de octubre, en la Plata de Bolívar, para iniciar la recolección de firmas del llamado "poder constituyente".

Sábado 25 de octubre 2025

8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Encuentro por el derecho a la ciudad en defensa de nuestros barrios Universidad Nacional de Colombia Convoca: Red por el Derecho a la Ciudad y al Territorio

8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Encuentro por el derecho a la ciudad en defensa de nuestros barrios Universidad Nacional de Colombia Convoca: Red por el Derecho a la Ciudad y al Territorio

9:00 a. m. -Evento cultural con reivindicaciones: ¡La memoria no se borra: ¡se pinta, se nombra y se defiende! Muro frente a la Estación Centro Memoria de Transmilenio

Por confirmar - Caravana/ rodada: Halloween Lugar por confirmar Convoca: Gonobikerreas

¿Cómo serán las afectaciones a la movilidad?

Aunque la Alcaldía no especificó los puntos en los que se pueda ver afectada la movilidad de la ciudad, sí mencionó que es probable que los servicios de transporte público, como Transmilenio o SITP, presenten demoras, desvíos o cierres temporales.

¿Cuáles son las recomendaciones en estas jornadas?