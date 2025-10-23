“Con Trump solo funcionan los halagos”: Johanna Maska, exasistente de la Casa Blanca de Obama

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 22 de octubre, la periodista y exasistente de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, Johanna Maska, pasó por los micrófonos de La Hora Del Regreso de W Radio y compartió detalles sobre su experiencia en la administración del expresidente estadounidense.

Maska recordó que, al inicio, existía duda sobre si un candidato con el nombre ‘Barack Obama’ podría ganar en Estados Unidos. Por eso, el equipo decidió enfocar su estrategia en el Midwest, acercándose a las comunidades de Iowa, lo que se convirtió en un punto clave para su victoria.

La crisis más difícil que vivió

La exfuncionaria mencionó un caso particular en donde un pastor que casó a Obama hizo declaraciones en su contra. “El expresidente (Obama) tuvo que demandarlo, fue un momento muy difícil para él, porque era alguien cercano”, relató.

Panorama político actual en Estados Unidos

Maska advirtió que hoy el país vive un momento complejo, pues “muchas personas viven en sus propias cámaras de eco y solo escuchan lo que quieren oír”. Según ella, esto ha debilitado la capacidad de diálogo y ha hecho más difícil que la ciudadanía confíe en la información.

Relación entre EE.UU. y Colombia

Por otra parte, Maska que le preocupa la política exterior de Donald Trump.

“En este momento, muchos estadounidenses creen que Trump está librando una guerra contra las drogas, pero no se dan cuenta de que eso tendrá consecuencias a largo plazo”, explicó.

La también periodista, puso como ejemplo a Argentina, país con el que Trump ha cerrado acuerdos comerciales con los que “se podría perjudicar a los agricultores estadounidenses”.

Finalmente, aseguró que “desafortunadamente, con Trump solo sirven los halagos y los negocios”.

