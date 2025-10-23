Expresidentes de Ecopetrol y exministros pidieron al Gobierno no vender participación en Permian

En una carta firmada por más de 70 exfuncionarios y expertos, pidieron la intervención de los organismos de control para frenar la venta de las operaciones de Ecopetrol en la cuenca del Permian en Texas, Estados Unidos, por un posible detrimento patrimonial para el país.

La carta manifiesta lo siguiente:

“Solicitamos respetuosamente al contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, tomar acciones inmediatas y efectivas para la defensa de la empresa –que es de todos los colombianos– para evitar un eventual detrimento patrimonial del Estado de llegar a consumarse la pretensión del Gobierno Nacional”.

En el texto, los exfuncionarios de la petrolera y del Gobierno Nacional manifestaron su preocupación por el estado actual de la compañía. Por eso, advirtieron que la venta de la participación de Ecopetrol en este yacimiento tendría un enorme impacto en las finanzas y producción de la compañía.

En ese sentido, la carta agregó:

“Su operación en la cuenca representa aproximadamente un 15% de su producción (115.000 barriles diarios) y en términos financieros es el mejor negocio de la compañía con un margen EBITDA del 76% frente a un promedio de 35 a 40% de los proyectos nacionales y, el 14% del EBIDTA del segmento de exploración y producción”.

La participación de Ecopetrol desde el año 2019 en este yacimiento es del 49% en asocio con la Occidental Petroleum Company (OXY), por lo que aseguran que el impacto también sería para las reservas de la empresa.

“Se estima perdería cerca de 189 millones de barriles equivalentes de reservas, es decir 10% del total”, agrega el documento.

En otras noticias: La Junta Directiva de Ecopetrol aceptó la renuncia de Mónica de Greiff

Además, según señalan, generaría una fuerte caída en el precio de la acción: “Expertos del sector señalan, además, que la venta con descuento del negocio de Ecopetrol en el Permian, valorado en $5.500 millones de dólares, podría representar una disminución del 30% en el precio de la acción”.

Por eso, los firmantes advirtieron que la venta del Permian podría generar una extralimitación de funciones y consecuencias graves en las finanzas de la Nación.

“En el que estarían incursos el presidente de la compañía y los miembros de la Junta directiva en caso de ceder a las presiones que, según ha trascendido, viene ejerciendo el presidente de la República”, agrega el documento.

En total fueron 70 firmantes, entre los que están los exministros Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, José Manuel Restrepo, el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón y el excodirector del Banco de la República Carlos Gustavo Cano, entre otros.

Escuche W Radio en vivo: