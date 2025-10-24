Embajada de EE.UU. anunció cierre anticipado ante protesta en la Plaza de Bolívar
La sede diplomática de Estados Unidos en Bogotá suspenderá su atención al público a partir de las 3:00 de la tarde de este viernes 24 de octubre, ante la manifestación convocada en el centro de la ciudad
La Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará sus puertas más temprano de lo habitual este viernes 24 de octubre, debido a las manifestaciones programadas en el centro de Bogotá. La concentración principal está prevista para las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar, donde se espera un amplio despliegue y restricciones al tránsito.
La sede diplomática informó que no prestará servicios sin cita después de las 3:00 p.m., aunque mantendrá las atenciones programadas durante la mañana y el mediodía. La medida, según explicó, busca prevenir riesgos y facilitar la movilidad del personal y los visitantes.
De acuerdo con las autoridades distritales, se prevé una alta congestión vehicular en el centro histórico y operativos de control en los principales corredores viales que conectan con la Plaza de Bolívar.
La Embajada instó a ciudadanos estadounidenses y residentes en la capital a evitar las zonas de protesta y a tomar precauciones básicas, como mantener un perfil discreto, no portar objetos de valor y seguir las actualizaciones a través de los medios locales.
