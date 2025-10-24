Es un despropósito: Mauricio Cárdenas por proyecto para gravar las transacciones digitales

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda del Gobierno de Juan Manuel Santos (Colprensa - Ministerio de Hacienda) / Colprensa

En el marco de la Cumbre Colombiana del Carbón 2025, que tiene lugar en Barranquilla, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, criticó fuertemente el proyecto de decreto que busca gravar las transacciones digitales.

En diálogo con medios de comunicación, aseguró que se trata de un “despropósito” y de una medida “retardataria”.

Señaló que, incluso, las transferencias Bre-B, del Banco de la República, se verán afectadas por el gravamen que ya no será del 4x1000, sino del 15x1000.

Cárdenas también calificó al actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, como “confiscatorio”, y aseguró que quiere “conseguir la caja” a “expensas del sistema de pagos”.

“Qué despropósito, que retroceso, que grave lo que ha anunciado el ministro de Hacienda”, afirmó.

En sus declaraciones también cuestionó que el funcionario apoyara al Gobierno en el gasto y que el proyecto se conociera después de lo que llamó un “excesivo déficit fiscal y un abandono en la regla fiscal”.

“Ministro Ávila, usted ya fue el apoyo del presidente Petro para el gasto, usted ya le dio al país las malas noticias de los contratos de prestación de servicios, del excesivo déficit fiscal, del abandono en la regla fiscal. Y ahora le da otra noticia, usted quiere dejar a Colombia sometida al atraso en materia de pagos”, dijo.

Adicionalmente, Cárdenas criticó que la cartera no mantuviera el control del gasto y las finanzas públicas, y que, “proponga frenar los avances del Bre-B.

Finalmente, se refirió a la venta de la participación de Ecopetrol en la Cuenca del Permian, anunciando que solicitará una acción preventiva a la Procuraduría y a la Contraloría para evitar la negociación.