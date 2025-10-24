Gabriel Becerra reaccionó a renuncia de MinJusticia: moción en Congreso pudo haber incidido”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gabriel Becerra, representante a la Cámara, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la salida del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, luego de que La W revelará en primicia que el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió la carta de renuncia.

“El doctor Montealegre es un jurista con gran trayectoria. Venía coordinando con él los temas de la ley de sometimiento, es alguien a quien respetamos, pero todos los ministros son empleados. Respetamos el fuero y autonomía del presidente”, afirmó.

Becerra reconoció que entre las razones que se valoran para la salida del MinJusticia está la de la moción que había en el Congreso de la República: “eso puedo haber incidido”.

Recordó también que “un ministro es un fusible”, por lo que si se acepta hacer parte de un gabinete, deben recordar que están por voluntad del mandatario de los colombianos.

“Creo que las razones habrán que esperarlas a que se decanten”, concluyó.

