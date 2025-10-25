Rusia derribó 121 drones en tercera jornada de ataques masivos ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 121 drones ucranianos, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.

Los drones de ala fija golpearon catorce regiones rusas, incluido la región de Moscú, donde las baterías rusas abatieron siete aparatos que se dirigían a la capital del país.

Además, también fueron atacadas las regiones fronterizas de Rostov, Vorónezh, Briansk y Bélgorod, y las de Volgogrado, Kaluga, Smolensk, Leningrado, Nóvgorod, Riazán, Tambov, Tver y Tula.

Rostov, objeto en los últimos meses de numerosos ataques ucranianos contra sus instalaciones energéticas, fue la más castigada en esta ocasión con 20 derribos, seguida por Volgogrado, con 19.

Las defensas antiaéreas derribaron en la noche del viernes 136 drones de ala fija y el jueves, según el mando militar ruso, interceptaron otros 143 drones sobre el territorio del país, en lo que fue el mayor ataque aéreo ucraniano en más de dos semanas.

Los ataques enemigos se intensificaron después de que se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.

