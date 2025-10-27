Autoridades de Barranquilla investigan presunta intoxicación de 170 estudiantes. Imagen de referencia. Foto: Getty Images( Thot )

Las autoridades del Distrito de Barranquilla investigan la presunta intoxicación alimentaria que afectó a ocho instituciones educativas de la ciudad.

En total, fueron 174 menores que edad los que registraron afectaciones gastrointestinales, tras consumir alimentos al interior de los colegios.

El caso incluso llevó a la activación de una alerta sanitaria desde la Secretaría de Salud Distrital y a la puesta en marcha de la Ruta de Eventos Transmitidos por Alimentos (ETA).

Por otra parte, aunque se desconoce la causa de la intoxicación, se confirmó que se inició una indagación al proveedor a cargo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los colegios involucrados.

Después del episodio, personal técnico también realizó inspecciones a los puntos de distribución y preparación de los alimentos.

Sobre el estado de salud de los estudiantes, la administración Distrital confirmó que todos fueron llevados a sus hogares y que ninguno de los casos reviste gravedad, aunque mantienen seguimiento clínico.

