Nuevos incendios en el parque Isla Salamanca afectaron zonas urbanas en Barranquilla

Las autoridades encendieron las alarmas debido a los nuevos incendios que se presentan en el parque Isla Salamanca, ubicado en jurisdicción del Magdalena.

Las quemas en el ecosistema afectaron en las últimas horas a zonas urbanas de Barranquilla.

Reportes ciudadanos incluso informaron sobre la presencia de ceniza en distintos puntos del norte de la ciudad.

Sobre la situación, desde la autoridad ambiental del Distrito, EPA Barranquilla Verde, manifestaron que adelantan la evaluación de los daños que dejó la emergencia.

Por otra parte, se conoció que la Brigada de Parques Nacionales ingresaría a la zona afectada para controlar la conflagración, con apoyo de un equipo integrado por miembros de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea.

Solo en los últimos 3 años, se han registrado más de 20 incendios en la zona protegida.

