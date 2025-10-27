Procurador da parte de tranquilidad tras consultas del Pacto Histórico: “todo votante pudo votar”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, desde el puesto de mando instalado, consideró exitosa la jornada electoral de este 26 de octubre en la que los ciudadanos podían votar por los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico (avalados por el Polo Democrático) y por el orden de lista al Senado y la Cámara de Representantes.

El líder del Ministerio Público indicó que contaron con más de 2.000 funcionarios desplegados a nivel nacional y recibieron un total de 547 quejas disciplinarias durante la jornada.

Asimismo, Gregorio Eljach felicitó a los candidatos que participaron, afirmando que 2.5 millones de votos es un resultado “alto”. También aseguró que todas las personas pudieron votar sin inconveniente alguno.

“Debo felicitar a los candidatos, 2.500.000 votos es una cifra bastante alta. Indica que, así como hace ocho días hubo un incremento del 50% ahora vemos que la gente salió a votar entusiasta” se lee.

Adicionalmente, el procurador reconoció que los partidos están entendiendo los mensajes de la “paz electoral” y también resaltó el papel de las Fuerzas Militares y la Policía para evitar alteraciones, afirmando que no se presentó alguna.

“No hubo ningún incidente que lamentar. Aplicaron los nuevos mecanismos, se utilizó la tecnología y nos estamos preparando para las elecciones de marzo, de mayo, y posiblemente en junio”, aseveró Eljach.

