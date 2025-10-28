Murieron 18 personas en el naufragio de una embarcación con migrantes en la costa libia
Entre los supervivientes hay ciudadanos de Sudán, Bangladés, Pakistán y Somalia, mientras que por ahora no se han podido confirmar las nacionalidades de las víctimas mortales
Dieciocho migrantes fallecieron este martes 28 de octubre, en las proximidades de la costa libia a causa del naufragio de la embarcación de madera en la que viajaban, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un comunicado.
Otras 64 personas pudieron ser rescatadas y llevadas a tierra tras el naufragio de la embarcación, que había zarpado pocas horas antes de la localidad libia de Al Zawiya y se hundió a causa del fuerte oleaje.
“Este último naufragio es un recordatorio de los graves peligros que corren aquellas personas que emprenden viajes marítimos peligrosos en busca de seguridad y oportunidades”, señaló OIM.
La agencia de Naciones Unidas recordó que la ruta del Mediterráneo central sigue siendo uno de los corredores migratorios más mortales del mundo, con 1.046 muertes y desapariciones confirmadas desde comienzos de 2025, 527 de ellas frente a la costa de Libia.
