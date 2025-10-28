“Tiene historia y sabor”: Las Voces del Bullerengue, nominados a los Latin Grammy

El tambolero Janer Amaris y líder de la agrupación Voces del Bullerengue pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de la trayectoria del grupo y su nominación a los Latín Grammy.

Las Voces del Bullerengue es un grupo que viene de los Montes de María y Amaris resaltó lo que significa una nominación de este calibre viniendo de este lugar: “Realmente es grandioso para todos porque pensar que son maestras de estar en el campo, cultivando, pescando, estamos hablando de un territorio, pero estas voces vienen de diferentes municipios, de María La Baja, de diferentes pueblos”.

El tambolero del grupo también afirmó que tiene el Bullerengue que no posee otros ritmos en el Caribe colombiano: “Historia, sabor, tiene todo, todas estas maestras cuando cantan expresan sus dolores porque es después de un día duro de trabajo cuando llegan a sus casas se forma esta rueda y eso para ellas y para todos nosotros es un descanso cantar nuestra música tradicional”.

Si de los Latín Grammy se trata, Amaris resaltó como están obteniendo ingresos para viajar a la ceremonia en Estados Unidos: “Queremos estar ahí presente y decir, “Aquí está el bullerengue.” Lo estamos. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque estamos tocando la puerta, hemos tocado la puerta de los de los agentes gubernamentales y nada, no hemos tenido esa suerte de que nos escuchen a pesar de que hemos sido nominados dos veces a los Latín Grammy.”

“Estamos realmente tocando la los corazones de las personas que nos conocen y que conocen este bonito proyecto, esas personas están aportando, hemos hecho hicimos una ‘vaca’, no nos fue bien, pero le damos muchas gracias a todas esas personas que desde el fondo de su corazón aportaron su granito de arena porque sé que quieren que este gran proyecto esté allá y todavía estamos en esa búsqueda.”

Escuche la entrevista completa aquí:

